Армянская сторона отошла на 800 метров с территории села Аравус. Об этом заявил глава села.

Азербайджанские военные при проведении границ при помощи системы GPS потребовали отойти на 800 метров от села Аравус. Глава сельской администрации Аргам Овсепян попытался вступить в переговоры с азербайджанцами и решить этот вопрос.

“Я стоял со своим отрядом. Пришли азербайджанцы и стали утверждать, что это их территория, требуя, чтобы мы ушли. Границы проводят при помощи GPS , в результате чего мы отошли на 800 метров”, — приводит «ФактИнфо» слова главы села.

Minval.az