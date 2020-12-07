В попытке подорвать перемирие по Нагорному Карабаху, заключенное при посредничестве России, армянские ультра-националисты и их западные покровители утверждают, что якобы под угрозой уничтожения находятся средневековые монастырские комплексы на территории возвращенного Азербайджану Кельбаджарского района, говорится в расследовании экспертов «Светоч ТВ».

Циничность развязанной кампании заключается не только в перевирании того факта, что в Азербайджане все православные, католические и даже армянские церкви, равно как и синагоги находятся под охраной и пользуются поддержкой государства. Монастыри Карабаха ценны для Азербайджан по той простой причине, что относятся к христианской истории Азербайджана и являются частью христианского наследия азербайджанского народа. Вы не ослышались – доисламский Азербайджан – это православное государство Кавказская Албания, наследие которой и рассыпано по горной гряде Малого Кавказа, ее автохтонное население составило важнейший пласт этногенеза современных азербайджанцев.

Так чего же опасаются армяне? Может того, что с возвращением монастырей в лоно Азербайджана раскроется тщательно скрываемая армянской стороной тайна – об истоках православного наследия Южного Кавказа? Для ответа на этот вопрос рассмотрим лишь часть свидетельств, явно указывающих на арменизацию трех монастырей Апостольской церкви Кавказской Албании, расположенных на территории Нагорного Карабаха. А именно — относящиеся к XIII в. монастырские комплексы — Гандзасар и Худаванк, а также возведенный в IV в. монастырь Амарас.



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