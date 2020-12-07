«Вы увидели и город Агдам. Точнее, от города уже ничего не осталось, все здания там разрушены. Это – преступление, показывающее уродливое лицо армянского фашизма. Они считали, что азербайджанцы никогда не вернутся на эти земли. Но мы вернулись. С боями изгнали их с наших земель. Они встали на колени перед нами».

Об этом во время приема делегации во главе с заместителем председателя Палаты Депутатов Италии сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Сейчас в нашей стране начинается новый период, мы вновь отстроим все эти регионы. Уже предпринимаются первые шаги, дан старт первым инфраструктурным проектам. Но, можно сказать, что картина, которую вы увидели в Агдаме, наблюдается на всех освобожденных землях. Ни одного уцелевшего здания не осталось ни в городе Физули, ни в городе Джебраил. В таком же состоянии находятся Зангилан и Губадлы», — добавил президент, слова которого приводит «Репорт».

Minval.az