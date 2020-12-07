Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет в понедельник переговоры со своим армянским коллегой Арой Айвазяном, который прибыл в российскую столицу с двухдневным рабочим визитом, передает ТАСС.

Предстоящие переговоры станут уже второй очной встречей Лаврова с новым главой МИД Армении за последний месяц. Их предыдущие переговоры состоялись 21 ноября в ходе визита российской межведомственной делегации в Ереван.

Как ожидается, главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудят международную и региональную проблематику, а также весь комплекс двусторонних связей. Однако ключевой темой переговоров станет реализация заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября по Нагорному Карабаху.

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