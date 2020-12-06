Десятки тысяч картин ледникового периода на скалах были обнаружены в тропических лесах Амазонии. Изображения животных и людей были созданы 12 500 лет назад на выходах скальных пород на протяжении 12 километров. Находка сделана в Колумбии. Об этом пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на Guarding.

Одна из крупнейших в мире «коллекций» доисторических наскальных изображений была обнаружена в тропических лесах Амазонии. Археологи назвали ее «Сикстинской капеллой древних». Датирование частично основано на изображениях ныне вымерших животных ледникового периода, таких как мастодонт — доисторический родственник слона, который бродил по Южной Америке как минимум 12 тысяч лет назад. Есть также изображения палеоламы, вымершего верблюда, а также гигантских ленивцев и лошадей ледникового периода.

Этих животных видели и рисовали одни из самых первых людей, когда-либо достигших Амазонки. Их фотографии позволяют заглянуть в затерянную древнюю цивилизацию. Масштаб картин таков, что на его изучение потребуются поколения ученых.

Открытие было сделано в прошлом году, но до сих пор держалось в секрете, поскольку оно было снято для крупного сериала Channel 4, который будет показан в декабре: «Тайны джунглей: Затерянные королевства Амазонки» .

Это место находится в Серраниа-де-ла-Линдоса, где наряду с национальным парком Чирибикете были обнаружены другие наскальные изображения. Ведущая документального фильма Элла Аль-Шамахи, археолог и исследователь, рассказала Observer: «Новое место настолько новое, что они еще даже не дали ему названия».

Само открытие было сделано британо-колумбийской командой при финансовой поддержке Европейского исследовательского совета. Ее руководителем является Хосе Ириарте, профессор археологии Университета Эксетера и ведущий эксперт по истории Амазонки и доколумбовой эпохи.

Он прокомментировал: «Когда ты там, твои эмоции текут… Речь идет о нескольких десятках тысяч картин. Чтобы их описать, потребуются поколения … Каждый ваш поворот — это новая стена картин».

«Мы начали видеть животных, которые сейчас вымерли. Снимки настолько естественны и настолько хорошо сделаны, что у нас не возникает сомнений, что вы смотрите, например, на лошадь. У лошади ледникового периода была дикая тяжелая морда. Рисунок настолько детализирован, что мы даже видим конский волос. Это восхитительно», — поделился ученый.

На скалах из обращены рыбы, черепахи, ящерицы и птицы, а также люди, танцующие и держащиеся за руки. Один из людей изображен в маске, напоминающую птицу с клювом.

Ученые продолжают исследовать район в поисках новых изображений.

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