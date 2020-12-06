Посол Ирана в Багдаде Иредж Масджиди подтвердил визит командующего силами специального назначения «Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) ИРИ Исмаила Каани в Ирак.

В интервью телеканалу el-Alem иранский посол подтвердил факт визита Каани, имевшего место 21 ноября.

По его словам, приемник погибшего от рук США иранского генерала Касыма Сулеймани в рамках визита в Багдад встретился с президентом Ирака Берхемом Салихом, лидерами шиитских ополченцев и представителями других политических группировок.

Посол сообщил, что Каани обсудил с иракскими лидерами вопросы безопасности и экономического сотрудничества.

Комментируя тему связей Ирана с силами шиитского ополчения в Ираке, Масджиди сказал, что все лидеры политических партий и силы сопротивления (структуры шиитских ополчений) в Ираке имеют тесные отношения с Ираном.

«Никто не может отрицать этот факт. Политика Ирана состоит в том, чтобы не вмешиваться во внутренние дела соседних стран. Имеет место лишь диалог с отдельными группами и это нормальная ситуация», — сказал посол.

Предшественник Каани, иранский генерал Касем Сулеймани был убит в результате авиаудара в районе аэропорта Багдада. Ракетный удар был нанесен по личному приказу президента США Дональда Трампа, отмечает «Анадолу».

Элитное подразделение «Кудс» КСИР, отвечает за военную разведку, а также за специальные операции за пределами самого Ирана. Подразделение подчиняется напрямую верховному лидеру республики Али Хаменеи. КСИР внесен США в список иностранных террористических организаций.

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