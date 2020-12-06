Более 33 тыс. армян вернулись в Нагорный Карабах при содействии российских миротворцев, сообщили в Минобороны РФ.

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Согласно сообщению, за сутки в места прежнего проживания вернулись еще 1318 человек, а с начала проведения миротворческой операции — уже 33235 человек», — заявили в Минобороны.

По данным ведомства, российские миротворцы продолжают круглосуточный мониторинг обстановки на территории Нагорного Карабаха — режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения.

Кроме того, военнослужащие контингента миротворческих сил РФ продолжают вести разминирование на территории Карабаха — от взрывоопасных предметов очищено уже свыше 61 га территории.

Также при содействии российских миротворцев ведется поиск и передача тел погибших, отметили в Минобороны.

«Организована работа «горячей линии» по сбору сведений об участниках конфликта в Нагорном Карабахе, пропавших без вести. С момента начала работы «горячей линии» на нее поступило 248 телефонных обращений. Для уточнения сведений об участниках конфликта в Нагорном Карабахе, пропавших без вести, офицерами российских миротворческих сил проведено 1936 встреч с гражданами», — сказали в министерстве.

Там подчеркнули, что все действия российского контингента миротворческих сил выполняются с соблюдением мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

Minval.az