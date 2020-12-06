Беспилотники получают все большую популярность в Турции.

По состоянию на октябрь 2020 года, число беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Турции достигло 45 000, а число лицензий на пользование БПЛА приблизилось к 216 тыс.

Если в 2016 году число операторов БПЛА в Турции составляло 11 839, то к концу 2017 года этот показатель достиг 22 195, к концу 2018 года — 35 660, а концу 2019 года – 50 000. Число владельцев лицензий на БПЛА на октябрь 2020 года, достигло уже рекордного показателя — 215 858. Об этом сообщает агентство «Анадолу» со ссылкой на данные Главного управления гражданской авиации Турции.

Обращает на себя внимание также рост числа беспилотников. Так, число БПЛА в 2016 году составляло 8349, в 2017 году — 20 813, в 2018 году — 27 560 и в 2018 году — 33 000. По состоянию на октябрь текущего года число БПЛА в Турции достигло 44 933.

Согласно законодательству, владельцы беспилотных летательных аппаратов тяжелее 500 грамм должны получать лицензии. На владельцев незарегистрированных БПЛА налагаются крупные административные штрафы.

Minval.az