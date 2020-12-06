Бывший президент США Барак Обама заверил, что его жена Мишель не собирается баллотироваться на пост главы Белого дома. Об этом он рассказал в интервью испанской газете La Vanguardia.

Обама выпускает первый том своих мемуаров, получивших название «Земля обетованная». Именно этому событию было посвящено интервью — бывший американский лидер уточняет, что в книге он говорит о нелюбви своей жены к политике.

«Мишель не будет баллотироваться в президенты, я могу это вам гарантировать. Как я рассказываю в книге, она не любит политику. Тем не менее я всегда поддержу её во всем, что ей нужно, вне зависимости от её новой цели — как и она поддерживала меня. Излишне говорить, что она принесла немалые жертвы», — заявил Обама.

Он также высказался о текущей ситуации в США. Обама считает, что президентство республиканца Дональда Трампа привело страну к расколу, и приветствует победу на выборах своего коллеги по Демократической партии Джо Байдена, который в период правления Обамы занимал пост вице-президента.

«Я оптимист. За последние четыре года мы наблюдали большой всплеск энтузиазма у американцев, у многих из которых прояснилось сознание. Люди решили принять участие в выборах, пришли голосовать и сделали возможной победу Джо Байдена и Камалы Харрис, которые, без сомнения, сделают всё, что в их силах, чтобы объединить нашу страну. Задача будет непростой, поэтому мы должны принять в этом участие и дать им поддержку, в которой они нуждаются», — резюмировал бывший президент.

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