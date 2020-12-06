ЕС и Великобритания не смогут достичь соглашения об отношениях после Brexit без решения принципиальных вопросов правового поля, системы управления и рыболовства.

Об этом заявили глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен и премьер-министр Британии Борис Джонсон по итогам телефонного разговора в воскресенье.

«Мы приветствовали тот факт, что во многих сферах был достигнут прогресс. В то же время, существенные разногласия сохраняются по трем критическим проблемам: правовому полю, системе управления и рыболовстве. Обе стороны подчеркнули, что никакое согласие невозможно, если эти вопросы не будут решены. Признавая серьезность этих разногласий, мы договорились, что наши переговорные команды должны приложить усилия, чтобы оценить, можно ли различия решить», — сказала фон дер Ляен.

По ее словам, переговоры между ЕС и Британией по формату дальнейших отношений с участием руководителей переговорных делегаций состоятся сегодня в Брюсселе.

Minval.az