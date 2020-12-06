Президент США Дональд Трамп объявил о начале вакцинации от COVID-19. Соответствующее заявление он сделал, выступая перед своими сторонниками в штате Джорджия.

Вакцинация должна начаться на следующей неделе.

Разработка вакцин от COVID-19 продвигается на небывалом ранее уровне, утверждает Трамп.

«Это заняло бы у другой администрации пять лет, у нас — семь месяцев. И вакцины будут доступны на следующей неделе, и мы собираемся начать вакцинацию, и многие люди уже вакцинированы», — сказал президент США.

Minval.az