Премьер-министр Армении Никол Пашинян отверг все обвинения в дипломатическом провале по карабахскому вопросу.

Накануне второй президент Армении Роберт Кочарян в интервью «5-му каналу» заявил, что руководство Армении своими неосторожными действиями и заявлениями сделало все, чтобы приблизить войну в Карабахе.

Как заявил Пашинян в субботу в ходе видеообращения, после неудач в войне все, кому не лень, пытаются возложить на нынешние власти ответственность за ошибки, совершенные за последние 25 лет.

«Дело дошло до того, что человек, который вывел Нагорный Карабах из переговоров и свел процесс к диалогу между Арменией и Азербайджаном, обвиняет нас в том, что конфликт стал рассматриваться в качестве территориального спора из-за нашей политики. Вопрос стал так рассматриваться после того, как Армения стала вести переговоры вместо Нагорного Карабаха, а это произошло 20 лет назад», – сказал премьер.

Отношение международного сообщества к карабахскому вопросу сформировалось не в 2020 году, это произошло за 25 лет.

Карабахский вопрос стал рассматриваться как территориальный спор, и это стало большой проблемой. Армения стала восприниматься как страна-оккупант. А за последние 2,5 года была предпринята попытка как раз выйти из этого заколдованного круга», – заявил Пашинян.

Он отметил, что разработка Мадридских принципов урегулирования на протяжении целого ряд лет представлялась как достижение в переговорном процессе, но, как оказалось, именно по этим принципам Карабах может получить независимость только с согласия Азербайджана.

Помимо этого, по словам Пашиняна, в ряде документов на протяжении многих лет говорилось об оккупации семи районов, а власти Армении говорили о готовности отдать их, если Азербайджан не потребует большего.

С точки зрения главы армянского правительства, на дипломатический провал прежних властей указывает и то обстоятельство, что международное сообщество «не осудило» действия Баку во время эскалации 2016 года в Карабахе.

«Дипломатический успех заключается в принятии предложений 2016 года, благодаря которым, по сути, из повестки был снят вопрос статуса Карабаха? Вы утверждаете, что у нас плохие отношения с Россией, а у вас хорошие. Тогда как получилось, что, по предложению нашего стратегического союзника, этот вопрос был снят с повестки? Вы же профессиональные дипломаты, как же вы допустили, что по итогам событий 2016 года Азербайджан не был наказан? Да потому, что вы пошли и послушно согласились с тем, что вам предложили. То есть легитимизировали право Азербайджана вести войну», – сказал Пашинян.

Minval.az