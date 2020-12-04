Турецко-азербайджанское общество Стамбула (İSTAD) осудило резолюцию Сената Франции, призывающую правительство признать Нагорный Карабах.

«Сенат и Национальное собрание Франции опозорились на весь мир, приняв однобокое решение по Карабаху. Как может сопредседатель Минской группы ОБСЕ признать так называемую «Нагорно-Карабахскую Республику, притом что это образование не признала и сама Армения. Это позорный скандал», — заявил глава İSTAD Сефер Каракоюнлу (цитата по «Анадолу»).

Каракоюнлу напомнил о четырех резолюциях СБ ООН, признающий Нагорный Карабах частью Азербайджана.

«Франция, как сопредседатель Минской группы ОБСЕ на протяжении 28 лет не предприняла никаких шагов по решению нагорно-карабахского конфликта, напротив, стремилась сохранить статус-кво. Поэтому важно отстранить Париж, вывести из числа посредников», — подчеркнул Каракоюнлу.

Minval.az