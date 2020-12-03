Турецкий телеканал Haber Global подготовил сюжет об историческом и благородном решении президента Азербайджана Ильхама Алиева по дате празднования Дня Победы в Отечественной войне.

Отметим, что изначально датой Дня Победы был утвержден день 10 ноября. Но в связи с тем, что 10 ноября является Днем памяти Ататюрка, которого почитает и уважает весь тюркский мир, президент Азербайджана Ильхам Алиев принял решение перенести дату Дня Победы на 8 ноября – День освобождения Шуши.

Предлагаем вам ознакомиться с соответствующим сюжетом турецких тележурналистов.



Minval.az