Распространенная официальными лицами министерства обороны Армении информация о количестве потерь в азербайджанской армии безосновательна и не соответствует действительности. Это направлено на снижение обеспокоенности армянского населения и хаоса, царящего в армянской армии перед успехами Азербайджанской Армии.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны Азербайджана.

Согласно разведданным, полученным к концу дня операции, в результате боевых действий армянская армия понесла серьезные потери. Было уничтожено 22 танка и другой бронетехники противника, 15 зенитно-ракетных комплексов «ОСА», 18 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), 8 артиллерийских установок. Потери противника в живой силе составили более 550 человек убитыми и ранеными. 3 склада боеприпасов армянской армии были уничтожены в различных направлениях.

В ходе боев в направлении села Талыш был уничтожен командир десантно-штурмового батальона противника подполковник Лерник Бабаян, а личный состав воинской части, которым он командовал, понес большие потери.

Из-за большого количества раненых в армии противника имеется нехватка коек в военных госпиталях и гражданских больницах, а также недостаток запаса крови.

Как всегда, армянская сторона и на этот раз скрывает от общественности реальные потери в своей армии.

Minval.az