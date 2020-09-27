«Мы очень обеспокоены недавними столкновениями между Арменией и Азербайджаном».

Об этом говорится в заявлении патриарха Грузии Илии II.

Он отметил, что произошедшее особенно болезненно для Грузии: «Потому что Грузия — сосед и друг обеих стран. В Грузии проживает много азербайджанцев и армян» (цитата по Report).

Илья II выразил надежду, что власти обеих стран и международное сообщество не допустят дальнейшего обострения ситуации: «Эскалация ситуации будет проблемой для Кавказа и большим вызовом для всего мира. Мы молимся, чтобы в Азербайджане, Армении и на всем Кавказе воцарился мир».

Minval.az