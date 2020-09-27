Уполномоченная по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева выступила с заявлением в знак протеста против очередного грубейшего нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных сил Армении, приведшего к жертвам.

В заявлении подчеркивается, что 27 сентября около 06:00 вооруженные силы Армении, грубо нарушив режим прекращения огня, подвергли интенсивному обстрелу из крупнокалиберного оружия, минометов и артиллерийских установок различного калибра позиции азербайджанской армии вдоль линии фронта, село Гапанлы Тертерского района, села Чыраглы и Орта Гарвенд Агдамского района, села Алханлы и Шукюрбейли Физулинского района и село Джоджуг Марджанлы Джебраильского района.

«В результате интенсивного армянского обстрела среди мирного населения и военнослужащих есть погибшие и раненые, объектам гражданской инфраструктуры нанесен серьезный ущерб. Очередное нападение Армении на мирных жителей является грубым нарушением международного права, в том числе международного гуманитарного права и соответствующих положений Женевских конвенций. Тот факт, что Армения не выполняет резолюции Совета безопасности ООН №№ 822, 853, 874 и 884, а также принятые в 2006 и 2008 годах резолюции Генассамблеи ООН под названием «Ситуация на оккупированных территориях Азербайджана», игнорирует призывы ООН, ВОЗ и других влиятельных международных организаций в связи с пандемией, а также нормы и принципы международного права, продолжает свои провокационные действия в целях агрессии и оккупации, нарушает фундаментальные права человека, в том числе право на жизнь, создает в регионе опасную ситуацию, должен быть жестко осужден международными организациями и миролюбивыми государствами. Агрессия Армении должна быть остановлена. Призываю международные организации, мировую общественность приложить соответствующие усилия для освобождения от оккупации признанных ООН азербайджанских территорий, дачи соответствующей правовой оценки преступлениям, совершенным Арменией на территории Азербайджана, пресечения нарушения норм международного права, а также восстановления фундаментальных прав и свобод наших соотечественников, нарушенных в результате нагорно-карабахского конфликта. Призываю предпринять для этого решительные шаги и неотложные меры», — говорится в заявлении.

Minval.az