Украина призвала Баку и Ереван прекратить противостояние и вернуться к мирному урегулированию конфликта. Соответствующее заявление сделало в воскресенье министерство иностранных дел страны в Twitter.

«МИД Украины глубоко обеспокоен в связи с обострением конфликта между Арменией и Азербайджаном. Внимательно изучаем обстоятельства, которые привели к обострению. Призываем стороны вернуться к диалогу ради мирного урегулирования конфликта», — отмечается в документе. Дипведомство выразило соболезнования родственникам и близким погибших.

Minval.az