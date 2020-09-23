23 сентября парламентская делегация во главе с председателем Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Сахибой Гафаровой встретилась с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым.

Сахиба Гафарова, в частности, отметила, что армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт продолжает создавать серьезные препятствия для развития региона. Азербайджан привержен политическому решению конфликта мирным путем. Конфликт должен быть решен на основе Устава ООН, соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН и Хельсинкского заключительного акта в рамках территориальной целостности Азербайджана.

В целом, на фоне безрезультатной деятельности Минской группы ОБСЕ Россия, являющаяся сопредседателем этой группы, активно участвует в процессе урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Российская сторона приложила много усилий в этой области. Вместе с тем, в последнее время абсурдные заявления премьер-министра Армении Н.Пашиняна, поставившего «семь условий» о возможности обсуждения решения конфликта в качестве компромиссного варианта только при условии признания права нагорно-карабахского народа Азербайджана на самоопределение уничтожают все усилия мирового сообщества в решении конфликта мирным путем. К тому же заявления Н.Пашиняна о присоединении к переговорному процессу Нагорного Карабаха, находящегося под армянской оккупацией, не выдерживают критики.

Председатель Милли Меджлиса, совершив короткий экскурс в историю Нагорного Карабаха, довела до внимания, что 14 мая 1805 года в Азербайджане, местечке Кюрекчай, расположенном близ города Гянджа, был подписан Кюрекчайский договор о передаче Карабахского ханства под власть России. Договор был подписан Карабахским ханом Ибрагимхалилом ханом и генералом Российской империи Павелом Сисиановым. Затем на основе Гюлистанского (1813) и Тюркменчайского (1828) договоров другие территории Азербайджана также перешли в состав Российской империи. После падения Российской империи в 1918 году была создана Азербайджанская Демократическая Республика, которая просуществовала 2 года. А в 1920 году, как известно, в Азербайджане была установлена советская власть. Спустя год – в 1921 году Кавказское бюро Большевистской партии приняло решение о сохранении Нагорного Карабаха в составе Азербайджана. Не «о передаче», как необоснованно утверждают некоторые фальшивые армянские источники, а «о сохранении». В 1923 году Азербайджанская Советская Социалистическая Республика приняла указ о создании в составе Азербайджана Нагорно-Карабахской Автономной Области. Здесь уровень жизни был высок по сравнению с другими регионами страны. Здесь никогда никто не был притеснен из-за национальной или религиозной принадлежности.

«Руководство Армении не должно забывать, что в современном мире армянской стороне не удастся скрыть факт оккупации азербайджанских земель под предлогом «Общая система безопасности Армении и «Арцаха». В частности, Армения не сможет скрыть факт оккупации после того, как она стала причиной начала боев в Товузском регионе Азербайджана и нацеливается на инфраструктурные объекты, расположенные за пределами Карабаха, которые имеют важное значение в целом для всего региона. Все это означает грубое нарушение международного гуманитарного права, в том числе, Женевской Конвенции от 12 августа 1949 года и Дополнительного протокола, принятого 8 июня 1977 года и оценивается как военное преступление. Сегодня вопреки этим конвенциям незаконное заселение Арменией сирийских и ливанских беженцев на оккупированных территориях Азербайджана вызывает серьезное беспокойство. Азербайджан в любом случае освободит свои земли от оккупации. Азербайджанский народ никогда не позволит создать на своей территории второе армянское государство.

Minval.az