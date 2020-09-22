Появление в естественной среде чужеродного элемента вызывает аномалии, а в некоторых случаях приводит к затяжным спадам и к системным кризисам. Чтобы их преодолеть, приходится прибегать к экстраординарным мерам.

Не первый год Южный Кавказ живет в ожидании нового всплеска дестабилизации. Причиной тому маниакальная страсть Армении с ее неадекватной правящей верхушкой к созданию регионального хаоса.

Деградация социально-экономического порядка в проблемной стране, безудержная убыль населения и полное отсутствие рациональной импровизации властных сил подвели Армению к краю бездны. Вместо того, чтобы собраться силами, настроиться на волну ответственности и вырваться из тисков стагнации, армянский истеблишмент идет на поводу у низменного разрушительного инстинкта.

Крайняя безысходность подтолкнула Ереван к самому худшему из всех возможных вариантов. Он настроен испортить обедню соседям, что на несколько порядков выше его не только по уровню жизни, но и по степени цивилизационной состоятельности.

То, что Армения осознанно идет на жесткую конфронтацию с Азербайджаном, это доказанный факт. Антагонизм имеет глубокие исторические корни, и никто иной, как армяне поставили на войну до победного конца точно так же, как с турками.

Это другой вопрос, что они затеяли грязную игру во вред себе. Слабо смотреть в глаза исторической истине и признать, что в обвале отношений с тюркскими народами виноваты именно они, поздние насельники Кавказа.

Но зачем же тогда точить зуб на других соседей? Положим, с тюрками у армян в силу исторических разногласий не получается найти точки соприкосновения. К этому приложились европейские недоброжелатели, другие соседи, которым не доставало потрясений, и они безудержно вбивали клинья в связи тюрков с армянами.

Но что мешало, да и продолжает мешать армянам жить в мире и взаимопонимании с теми же братьями по вере? Например, с грузинами? Неужели и они провинились в чем-то, или не смогли ответить взаимностью «добропорядочнымхаям», вечно перетягивающим канаты со всеми во имя присвоения пальмы первенства на ниве цивилизованности?!

Есть нации, отличающиеся высоким уровнем самосознания. Они смогли воссоздать так называемые цивилизационные ядра. Вокруг них на протяжении истории создавались центры энергетического притяжения. К ним тянулись соседи, другие народы, понимавшие, что приобщение к доброму и вечному приведет к общему обогащению и духовному росту, от чего выиграют все.

Армяне рьяно претендуют на то, чтобы и их воспринимали в качестве этноса, внесшего огромный вклад в развитие мировой цивилизации. Положим, что это так, но в таком случае как объяснить их генетическую предрасположенность к вражде и непримиримости не только к соседям-мусульманам, но и к собратьям по вере? К тем же грузинам?

Для непосвященных стратегическое партнерство мусульманского Азербайджана с христианской Грузией на первый взгляд может показаться парадоксальной данностью. В реалиях это оно состоялось, и тому есть вполне реалистичные объяснения.

Цивилизационная зрелость, наличие исторических корней дружбы и взаимосвязанности, это не просто формальные характеристики, а сложившиеся веками традиции. Живя бок о бок, два народа осознали истину, согласно которой наиболее надежным способом преодоления трудностей и испытаний является принцип короткой ноги.

Ощущение слитности и в прошлом скрепляло связи азербайджанцев с грузинами. Сильным мотиватором единения становилась и продолжает становиться общая польза от согласованного движения в пространстве и во времени.

В новых реалиях Азербайджан превратился в одного из главных инвесторов для грузинской экономики, и в этом показателе среди 20 государств занимает седьмую позицию. До объявления пандемии Баку в среднем вкладывал в экономику страны-партнера порядка 250 миллионов долларов год.

На грузинском рынке широко представлен азербайджанский экспорт. Примечательно, что до 10% азербайджанских поставок в дружественную страну составляют товары не-нефтяного сектора. Если бы не борьба с коронавирусом, эти показатели в нынешнем году оказались бы куда выше.

Глядя на карту Южного Кавказа, сторонний наблюдатель по идее должен прийти к заключению, что на грузинском направлении шансы армянской активности выглядят куда предпочтительнее. Ан нет. Планомерному развитию отношений между двумя соседствующими субъектами мешает прерывистость диалога и нечестная игра Еревана. Причиной все те же нескончаемые армянские территориальные и цивилизационные притязания, не имеющие под собой исторической доказательной базы.

За последние годы Ереван до предела накалил обстановку в грузинском регионе Самцхе-Джавахети, где компактно проживает пришлое армянское население.

Стимулирование сепаратизма напрямую связано с планами армянской элиты, которая продолжает работать над мифическим планом воссоздания земель никогда не существовавшей «великой Армении».

Утрата доверия в бизнес партнерстве считается крайне нежелательным проявлением, а в большой политике – тем более. Еще сто лет назад, когда Южный Кавказ отошел от России, и в его пределах родились три независимых образования, армяне объявили военный поход не только против азербайджанцев, но и против грузин.

Впоследствии они положили глаз на благодатную абхазскую землю, планомерно расшатывая устои грузинской государственности в автономномобразовании. А в начале 90-х, когда Грузия погрузилась в борьбу с сепаратизмом, ее вдохновителями в Абхазии выступили те же армяне, делегировавшие туда батальон Баграмяна.

Это самый печально известный бандитский десант, который хладнокровно уничтожал грузин ради ослабления власти Тбилиси над этим образованием.

Очевидцы событий свидетельствуют, что законченные ублюдки из этого воинского соединения не просто проливали кровь невинных грузинских сыновей и дочерей, а лютовали с особой жестокостью, отрезали головы, заживо сжигали людей, дабы раз и навсегда вытеснить исконных владельцев из благодатных земель и самим там утвердиться.

Не удивительно, что в наши дни эта автономия полностью контролируется армянским криминалом, сросшимся с ереванским истеблишментом ради включения большой части северо-западной Грузии в состав будущей «объединенной Армении». Что тут скажешь?!

Серийные преступления армян на азербайджанских и грузинских землях сто лет назад, в конце прошлого столетия и в наши дни свидетельствуют лишь о том, что Ереван умеет мотивировать свою ударную силу на разрушения ради захватнических целей.

Жуткая одержимость бесами, страсть к злодеяниям, готовность к новым преступлениям должны стать поводом не только для серьезных размышлений, но и совместных осмысленных действий ради предотвращения армянского психопатического своеволия. Этого требуют традиции добрососедства и рационального взаимодействия.

Если закрывать глаза на новые опасные приготовления армянских военных и подрывных сил, что действуют во всех сопредельных странах, будущее региона окажется во власти мракобесия и человеконенавистничества.

Теории безудержной хаотизации Южного Кавказа, к которой присягнула Армения при поддержке ее внешних покровителей, должен противостоять адекватный противовес из совокупного созидательного потенциала Азербайджана, Грузии, Турции и других стран. Этого будет вполне достаточно, чтобы раздавить разрушительную чернь и не дать ей более отравлять благодатную среду региона. Это уже веление времени.

Тофик Аббасов, аналитик

Minval.az