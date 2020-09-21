Катар поддерживает борьбу палестинцев за своим права, конфликт с Израилем должен быть разрешен путем устранения его коренных причин. Об этом говорится в заявлении МИД Катара, сообщает государственное информагентство Катара QNA.

Заявление было сделано после того, как арабские СМИ опубликовали высказывания, приписываемые официальному лицу США, который якобы говорил о согласии Катара на нормализацию отношений с Израилем.

«Государство Катар подтверждает свою твердую позицию по палестинскому вопросу, которая предусматривает прекращение израильской оккупации и создание Государства Палестина со столицей в Иерусалиме в рамках международного права и соответствующих резолюций Совета Безопасности, с предоставлением всем палестинским беженцам права на возвращение», — заявили в МИД Катара.

«Прискорбно видеть некоторые вводящие в заблуждение кампании в средствах массовой информации, которые пытаются исказить образ Государства Катар в ущерб братскому палестинскому народу и его законным правам в этот решающий момент в истории конфликта», -добавили в ведомстве.

В коммюнике подчеркивается, что Катар «не будет жалеть усилий для облегчения страданий палестинцев до тех пор, пока они не обретут свои законные права».

Сайт саудовского телеканала «Аль-Арабия» опубликовал в субботу высказывания, приписываемые помощнику заместителя госсекретаря США по делам Персидского залива Тимоти Лендеркину, в которых тот указывает, что Катар «положительно отозвался о подписании соглашения с Израилем».

Однако заявления американского чиновника были другими. На пресс-конференции Лендеркин сказал, что «Катар опубликовал свою реакцию на недавние соглашения о нормализации отношений с Израилем, и Вашингтон с пониманием относится к этой реакции».

14 сентября пресс-секретарь Министерства иностранных дел Катара Лолва аль-Хатер заявила американскому агентству Bloomberg, что ее страна не присоединится к своим соседям по Персидскому заливу и не установит дипотношения с Израилем «до разрешения конфликта с палестинцами».

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