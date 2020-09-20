Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш отказался возобновлять санкции против Ирана по запросу США в рамках резолюции 2 231. Об этом говорится в письме генсека организации.

По словам Гутерриша, в Совете Безопасности ООН нет определенности по данному вопросу.

«Большинство членов Совета Безопасности написали председателю совета, что письмо (переданное госсекретарем США Майком Помпео) не является уведомлением согласно смыслу пункта 11 резолюции 2 231», — приводит РИА Новости слова генсека ООН. При этом глава Совета Безопасности в августе и председатель Совета Безопасности в сентябре указали, что против восстановления рестрикций, отметил Гутерриш.

Как напомнил генсек ООН, большинство членов совета в письмах выступили против возвращения санкций, учитывая, что США больше не являются участником иранской ядерной сделки.

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