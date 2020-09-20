Партия «Свободное патриотическое движение», основанная президентом Ливана Мишелем Ауном, выступила с предложением по завершению диспута, ставшего препятствием для формирования нового кабинета министров в стране и грозящего вмешательством Франции для вывода страны из худшего кризиса со времен гражданской войны в 1975-1990 годах, передает Reuters.

Согласно выдвинутому в субботу предложению, основные министерства должны быть распределены между национальными общинами в стране, где власть разделена между мусульманами и христианами.

Лидер партии «Свободное патриотическое движение» Джебран Басиль предложил «проведение эксперимента по распределению так называемых суверенных министерств среди небольших общин».

Мусульмане-шииты, настаивающие на том, что они должны занять ряд постов в правительстве, пока не прокомментировали данную идею, однако источник агентства утверждает, что данная идея вряд ли сработает.

Басиль выступил с данным предложением после заседания партии. Сам Басиль христианин-маронит и женат на дочери президента Ливана.

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