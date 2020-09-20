Ухудшение ситуации с коронавирусом в странах Балканского региона и во всей Европе связано с несоблюдением мер предосторожности против CoViD-19 и требует усиления мер со стороны властей. Об этом заявили в офисе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Белграде.

— Мы сталкиваемся с серьёзной эпидемиологической ситуацией не только в регионе, но и во всей Европе, важно, чтобы все страны реагировали на ситуацию адекватными мерами здравоохранения, координированно и решительно, — приводит РИА «Новости» заявление представителей организации.

В ВОЗ подчеркнули, что необходимо проверять предполагаемые случаи, выяснять, насколько они связаны, вводить карантин для контактировавших, сохранять дистанцию, если нет возможности носить маски, а также соблюдать гигиену дыхания и рук.

Причиной ухудшения эпидемиологической ситуации является несоблюдение гражданами мер предосторожности, особенно на отдыхе, в ночных клубах, на стадионах, религиозных объектах и массовых собраниях. В организации указали, что профилактика инфекции и контроль над ней стали серьёзным вызовом для некоторых государств.

Представители ВОЗ также сообщили, что открытие школ — вызов, но оно является необходимым шагом для образования, социализации детей и устранения неравенства. Специалисты призвали усилить меры, чтобы свести риск заражения школьников к минимуму.

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