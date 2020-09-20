Городской совет Нью-Йорка принял законопроект, который позволит ресторанам взимать до 10 процентов с клиентов, обедающих в помещении или на открытом воздухе, чтобы покрыть расходы на COVID-19.

Эта плата, обозначенная как «Сбор за восстановление от COVID-19», не добавляется к общей сумме счета и не распространяется на заказы на доставку или самовывоз. Ресторан, применяющий надбавку, также должен четко указать, что надбавка не заменяет чаевые официантам. Эти средства не будут расходоваться в качестве надбавки сотрудникам заведения, а должны покрыть расходы ресторанов, которые понесли значительные убытки из-за закрытия в период пандемии.

Член городского совета-республиканец Джозеф Борелли, автор законопроекта, сказал CNN, что новая схема поможет владельцам заведений, которые не хотят поднимать цены на свои меню и отпугивать клиентов. Нью-Йорк был до этого единственным в США городом, в котором действовал запрет 45-летней давности, не позволявший ресторанам, единственной отрасли сферы услуг в городе Большого яблока, применять доплату.

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