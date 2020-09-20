Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что санкции ООН против Ирана вновь вступили в силу, несмотря на то, что в самой организации c этим не согласны; странам, которые не станут соблюдать «обязательства» по реализации санкций, Помпео пригрозил «последствиями» уже в ближайшие дни с помощью односторонних действий Вашингтона.

«Сегодня США приветствуют возвращение практически всех ранее отмененных санкций ООН против Исламской Республики Иран, главного мирового спонсора терроризма и антисемитизма», — говорится в заявлении Помпео.

Он добавил, что санкции Организации объединенных наций восстановлены в соответствии с процедурами организации, хотя другие члены Совбеза ООН и договоренностей с Ираном так не считают.

«США ожидают, что все страны — члены ООН полностью будут соблюдать свои обязательства по реализации этих мер. В дополнение к эмбарго на поставки оружия, это включает такие ограничения, как запрет Ирану участвовать в обогащении и переработке урана, запрет на испытания и разработку Ираном баллистических ракет, и санкции на передачу технологий, связанных с атомом и ракетами», — заявил Помпео.

Если какая-либо страна не согласна, США готовы ее наказать, предупредил госсекретарь.

«В ближайшие дни США объявят ряд дополнительных мер по укреплению имплементации санкций ООН и привлечению нарушителей к ответственности. Наша кампания максимального давления на иранский режим продолжится, пока Иран не достигнет с нами всеобъемлющего соглашения, которое укротит его угрозы по распространению ядерных и ракетных технологий и остановит его действия, сеющие хаос, насилие и кровопролитие», — подчеркнул Помпео.

При этом он утверждает, что ограничения «станут шагом к международному миру и безопасности».

«Ядерная сделка 2015 года не побудила Иран присоединиться к сообществу наций, как было обещано. Вместо этого муллы воспользовались новым богатством и использовали его для того, чтобы провоцировать смерть и разрушения от Йемена и Ирака до Ливана до Сирии», — посетовал госсекретарь.

США утверждают, что их уведомление о необходимости восстановить санкции ООН против Ирана достаточно для того, чтобы эти ограничения автоматически восстановились. Однако участники договоренностей с Тегераном заявили, что уведомление американской стороны не обладает юридической силой, а санкции не восстановят.

Minval.az