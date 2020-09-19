Ливийская нефтяная компания снимает режим чрезвычайной ситуации на месторождениях и в портах, что позволяет возобновить добычу и экспорт нефти, сообщается в заявлении компании.

«Снимается режим ЧС на безопасных месторождениях и в портах. Распоряжения доведены до всех работающих организаций, а также до администраций, связанных с государственными нефтяными структурами. Они должны приступить к своим прямым обязанностям и начать добычу и экспорт»,- отмечается в заявлении.

Режим ЧС будет сохраняться на месторождениях, где подтверждено присутствие каких либо вооруженных формирований, которые могут препятствовать работе национальной нефтяной компании.

Руководство нефтекомпании отметило, что на первом месте стоит безопасность ее сотрудников, работающих на местах, а также призвало не политизировать работу организации, в задачи которой входит решение технических задач, связанных исключительно с нефтью.

«Национальная нефтяная компания подтверждает свою приверженность работе по самым высоким международным стандартам и прозрачности своих торговых операций», — написано в коммюнике.

Minval.az