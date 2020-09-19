Многодетная мать Мэнди Гарднер из Великобритании найдена мертвой недалеко от своего дома в графстве Уэст-Сассекс, сообщает The Sun.
Как рассказало издание, 43-летняя британка покончила с собой. О причинах суицида женщины не уточняется.
Мэнди Гарднер известна в Великобритании по телешоу «Необычные беременности». На момент появления в передаче в 2016 году она ожидала 12-го ребенка. Два года назад у нее родился и 13-й.
Женщина рассказывала, что чем больше детей она рожает, тем больше ей хочется повторить это снова.
В своем аккаунте в Instagram она рассказывала о своей семье и писала о том, как сильно любит своих детей, собак и мужа.