Многодетная мать Мэнди Гарднер из Великобритании найдена мертвой недалеко от своего дома в графстве Уэст-Сассекс, сообщает The Sun.

Как рассказало издание, 43-летняя британка покончила с собой. О причинах суицида женщины не уточняется.

Мэнди Гарднер известна в Великобритании по телешоу «Необычные беременности». На момент появления в передаче в 2016 году она ожидала 12-го ребенка. Два года назад у нее родился и 13-й.

Женщина рассказывала, что чем больше детей она рожает, тем больше ей хочется повторить это снова.

В своем аккаунте в Instagram она рассказывала о своей семье и писала о том, как сильно любит своих детей, собак и мужа.

Minval.az