В Таиланде администрация парка Кхао Яй возвращает туристам мусор, который они там оставили.

Администрация одного из самых популярных национальных парков Таиланда Кхао Яй отправляет туристам домой мусор, который они оставили, сообщает BBC.

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Посетители Кхао Яй регистрируются перед входом, указывая свой адрес. Это сделано для того, чтобы сотрудники парка могли их отследить. Мусор отправляют в коробках с надписью «Вы забыли эти вещи в национальном парке Кхао Яй». Также посетителей могут ожидать крупные штрафы, а то и вовсе тюремное заключение, поскольку правонарушение регистрируют в полиции.

Чаще всего люди оставляют в парке пустые пластиковые бутылки, упаковки из-под чипсов и банки. Администрация парка объясняет, что оставленный людьми мусор может быть особенно опасен для животных, которые могут попытаться его съесть.

Minval.az