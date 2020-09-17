Месторождения в Саудовской Аравии содержат порядка 90 тыс т урана, этого хватит для работы над ядерной программой. Публикация таких данных усилит беспокойство по поводу того, что Эр-Рияд может быть заинтересован в работе над программой по созданию ядерного оружия, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на The Guardian.

Доклад по месторождениям был подготовлен китайскими геологами, которые работали в течение года на территории Саудовской Аравии в рамках двустороннего соглашения о сотрудничестве в области ядерной энергетики. Они нашли минимум три месторождения — в центральной части страны и на северо-западе. Запасы урана на них составляют примерно 90 тыс т, для уточнения оценки понадобятся дополнительные исследования.

В материале указано, что такого количества урана королевству хватит для производства ядерного топлива для реакторов, излишки же можно будет отправить на экспорт.

Уточняется, что доклад был составлен Пекинским научно-исследовательским институтом геологии урана и Китайской национальной ядерной корпорацией (CNNC) в сотрудничестве с Саудовской геологической службой. Исследования начались в 2017 году на девяти различных участках, которые были определены как перспективные урановые месторождения, они завершились в конце 2019 года.

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