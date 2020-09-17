В Чехии зарегистрировали более 2 тыс. случаев заражения коронавирусом COVID-19 за последние сутки, это рекордное число заболевших за день с начала пандемии, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Associated Press (AP).

Министерство здравоохранения в четверг сообщило о 2 139 заболевших, что на 450 человек больше, чем днем ранее. Все больше случаев заражения COVID-19 день ото дня регистрируют в Чехии с начала сентября.

Правительство Чехии вновь обязало людей носить маски в помещениях и ограничило допустимое количество человек в барах и ресторанах.

Минздрав страны в ближайшие дни планирует сообщить о новых ограничительных мерах.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, всего в Чехии за время пандемии выявили 41 032 случаев заражения коронавируса, из них 482 скончались.

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