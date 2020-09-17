17 сентября 2020 года заместителю директора по учебно-воспитательной работе школы №11 города Сумгайыта, учителю истории, члену Координационного Совета Международного педагогического общества в поддержку русского языка Исмаиловой Любови Владимировне была вручена награда от имени Руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), сообщает «Интерфакс».

Любовь Исмаилова награждена Дипломом Россотрудничества за активную деятельность по развитию международных гуманитарных и общественных связей, образцовую организацию, подготовку и проведение значимых мероприятий в сфере культуры и образования, популяризацию русского языка за рубежом.

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