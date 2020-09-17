Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал недопустим пересмотр внешней политики страны.

По его словам, критики Анкары задаются вопросом: «А что делает Турция в Сирии, Ливии, на Балканах, в восточном Средиземноморье, севере Африки, на Кавказе или Балканах?».

«А разве решится конфликт в Сирии в случае отказа Турции от участия в ситуации в этой стране? Самоустранятся ли террористы, орудующие на севере Ирака? Откажутся ли от притязаний на власть противники законных властей Ливии? Предположим, что Анкара всецело отказалась от шагов во внешней политике, сможет Франция в ответ отказаться от ошибок Эммануэля Макрона и вернуться к здравой политике», — сказал турецкий лидер

«Если Турция откажется от всех прав, откажутся ли в ЕС от двойных стандартов в отношении Анкары, начнут ли выполнять данные обещания? Покинут ли регион державы, имеющиеся виды на эти земли? Раскаются ли круги, не оставляющие попыток нанести ущерб экономике Турции, поддержат ли Анкару?», — перечислил глава государства.

Президент Турции отметил, что если критики Анкары смогут положа руку на сердце дать утвердительный искренний ответ на эти вопросы, то Турция будет готова пересмотреть внешнеполитическую доктрину.

Minval.az