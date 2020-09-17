Европейский парламент в резолюции о ситуации в Беларуси призвал заблокировать «Северный поток-2». Кроме того, Европарламент призвал ЕС ввести действенные санкции против России.

ЕП призвал Евросоюз «изучить возможность расширения санкционного списка с целью включения российских граждан, которые непосредственно участвуют в поддержке режима Лукашенко в Беларуси».

Проект «Северный поток-2» предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год. Трубопровод проходит от побережья России через Балтийское море до Германии.

В последнее время вокруг «Северного потока-2» развернулась масштабная полемика в Европе. Ряд политиков требует пересмотра решения по проекту и отказ от использования газопровода.

Впрочем, ряд политиков в Германии и Австрии выступают за достройку «Северного потока-2» и требуют не связывать это с ситуацией вокруг Алексея Навального.

Minval.az