В Индии за последние сутки зарегистрировали почти 100 тыс. зараженных коронавирусом COVID-19, и более 1 тыс. человек скончались, сообщает The Guardian.

Минздрав Индии подтвердил, что число инфицированных за последние сутки составило 97 894 человек, что увеличило общее количество заболевших в этой стране до 5,1 млн.

Между тем, министр транспорта Индии Нитин Гадкари сообщил о том, что заразился коронавирусом.

«Вчера мой тест на COVID-19 показал положительный результат. Сейчас я нахожусь на самоизоляции и надеюсь, что все, кто вступал со мной в контакт будут осторожны», — написал Гадкари у себя в Twitter.

Индийская оппозиция после возобновления заседаний парламента обвинила премьера-министра Нарендру Моди в том, что он не дал властям штатов времени на подготовку к борьбе с пандемией в марте, из-за чего миллионы мигрантов остались без работы. В свою очередь министр здравоохранения Харш Вардхан поддержал правительство и его решения, заявив, что это помогло предотвратить около 3 млн случаев заражения.

Ожидается, что число зараженных в Индии в течение нескольких недель превысит США, где вирус с начала пандемии выявили у более чем 6,6 млн человек, отмечают западные СМИ.

Minval.az