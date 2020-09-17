Первую леди США Меланью Трамп раскритиковали в Сети за платье, в котором она появилась на встрече с израильским премьером Биньямином Нетаньяху и его женой Сарой.

Встреча состоялась накануне, 15 сентября, в Белом доме. Для этого официального мероприятия 50-летняя супруга американского лидера Дональда Трампа выбрала синее миди-платье с белыми узорами от Prada за 3700 долларов и классические белые лодочки. При этом защитных масок ни на ком не было.

Многие интернет-пользователи нашли образ Меланьи Трамп элегантным, но нашлись и те, кто раскритиковал его:

«Почему модель из Словении надела костюм на Хеллоуин так рано? Образ скелета — не самый лучший».

«Она зря потратила столько денег на этот безвкусный наряд!».

«На ней мое покрывало».

Minval.az