Китай решительно выступает против любых форм официальных контактов между США и Тайванем и уже сделал строгое представление американской стороне по поводу поездки заместителя главы Госдепартамента США Кейта Крача на Тайвань. Об этом в четверг на регулярном брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

«Китай выступает решительно против любых форм официальных контактов между Тайванем и США. Наша позиция последовательна и ясна, однако США настояли на поездке замглавы Госдепартамента Кейта Крача на Тайвань», — сказал дипломат. По его словам, «это является нарушением принципа «одного Китая» и трех совместных коммюнике», такие действия «нанесут ущерб двусторонним отношениям [Китая и США], а также миру и стабильности в регионе».

«Китай выступает решительно против этого и уже сделал строгое представление американской стороне», — продолжил Ван Вэньбинь. Как указал он, Китай «призывает США немедленно прекратить любые официальные обмены с Тайванем». По его словам, «в свете развития данной ситуации КНР примет соответствующие меры».

Заместитель главы Госдепартамента США Кейт Крач в четверг прибудет с трехдневным визитом на Тайвань. Он станет самым высокопоставленным представителем Госдепа, который посетит остров с 1979 года, когда Вашингтон разорвал дипломатические связи с Тайбэем и установил их с Пекином. Как ожидается, американский политик встретится с главой администрации острова Цай Инвэнь и примет участие 19 сентября в мемориальной церемонии в память о бывшем главе тайваньской администрации Ли Дэнхуэе, который умер 30 июля в возрасте 97 лет.

Как отмечают наблюдатели, в последнее время Белый дом на фоне обострения отношений с Пекином из-за ситуации в Гонконге активизировал контакты с Тайванем, который рассматривается КНР и подавляющим большинством стран мира как неотъемлемая часть территории Китая. С 9 по 12 августа Тайбэй посетил министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар, что вызвало решительные протесты Пекина.

Вслед за этим 31 августа Соединенные Штаты объявили о запуске нового механизма экономического диалога на высоком уровне с Тайванем. Сообщалось, что с американской стороны эту структуру возглавит Кейт Крач. В то же время ни американские, ни тайваньские источники не уточняют, когда состоится первое заседание в рамках этого нового механизма и может ли оно быть проведено во время нынешнего визита. В Тайбэе лишь отметили, что визит «углубит экономические связи между Тайванем и США, а также всеобъемлющее партнерство, основанное на общих ценностях».

Minval.az