Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов в Учебно-тренировочном центре Вооруженных Сил встретился с заместителями командиров объединений, соединений и отдельных воинских частей, а также начальников специальных военно-учебных заведений по идеологической работе и морально-психологическому обеспечению.

Сначала минутой молчания была почтена память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и шехидов, павших за территориальную целостность нашей страны.

Министр обороны проанализировал деятельность по боевой подготовке и морально-психологическому обеспечению за истекший период текущего года. Отметив, что президент Ильхам Алиев уделяет особое внимание армейскому строительству, министр обороны довел до участников встречи задачи, поставленные Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами перед Армией.

Касаясь сложившейся ситуации на фронте, министр обороны поручил поддерживать высокий уровень боевой готовности и бдительности личного состава, а также приказал немедленно и решительно пресекать возможные масштабные провокации вооруженных сил Армении на различных направлениях.

Напомнив о твердом доверии азербайджанского народа к своей Армии, министр заявил, что каждый военнослужащий – от солдата до генерала, готов выполнить свой священный долг по освобождению оккупированных территорий.

Говоря о мероприятиях по боевой подготовке в Армии, об обеспечении и оснащении подразделений, а также повышении боеспособности, министр обороны дал конкретные указания должностным лицам в связи с дальнейшим усилением идеологической работы и морально-психологического обеспечения личного состава для планового проведения воспитательной работы, и поддержания постоянной готовности войск к выполнению боевых задач.



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