

Военные делегации Турции и России обсудят сегодня в Анкаре ситуацию в Идлибской зоне деэскалации на северо-западе Сирии.

Об этом сообщили Министерстве национальной обороны Турции.

Переговоры пройдут в здании оборонного ведомства.

Minval.az