Военные делегации Турции и России обсудят сегодня в Анкаре ситуацию в Идлибской зоне деэскалации на северо-западе Сирии.
Об этом сообщили Министерстве национальной обороны Турции.
Переговоры пройдут в здании оборонного ведомства.
Военные делегации Турции и России обсудят сегодня в Анкаре ситуацию в Идлибской зоне деэскалации на северо-западе Сирии.
Об этом сообщили Министерстве национальной обороны Турции.
Переговоры пройдут в здании оборонного ведомства.
Дата: 2020/09/16 12:14
Раздел: Мир
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