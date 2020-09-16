За прошедшие сутки коронавирусом в Индии заразились более 90 тыс. человек, общее число заболевших превысило 5 млн. Об этом свидетельствуют данные американского университета Джона Хопкинса.

Так, по информации специалистов, с начала пандемии в республике заболевание было подтверждено у 5 020 359 жителей.

Жертвами инфекции к настоящему времени стали 82 066 пациентов, в том числе 1 290 — за последние сутки.

Отмечается, что Индия остается мировым лидером по приросту новых случаев COVID-19 и занимает второе место после США по общему числу заболевших.

Minval.az