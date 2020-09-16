Длительные последствия вызываемого новым коронавирусом заболевания COVID-19, остаются неизвестными. Это относится, в частности, к переболевшим детям и подросткам.

С таким заявлением выступил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

Он отметил, что на людей моложе 20 лет приходится менее 10% случаев инфицирования и менее 0,2% случаев с летальным исходом. Однако дети и подростки также тяжело болеют и умирают от коронавируса. «Требуется больше исследований в отношении факторов, которые усиливают риск тяжелых случаев COVID-19 и случаев смерти среди детей и подростков», — цитирует ТАСС гендиректора. Он подчеркнул, что долгосрочные последствия для здоровья тех, кто был инфицирован, по-прежнему неизвестны.

Гебрейесус заявил также, что, хотя дети меньше затронуты пандемией, но они также пострадали. Это проявилось в сбоях в работе служб иммунизации и детского питания, а миллионы школьников вынужденно не посещали учебные заведения. Глава ВОЗ подчеркнул, что решение о закрытии школ должно быть крайней и временной мерой.

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