Случай с российским оппозиционером Алексеем Навальным шокировал всех в Европейском союзе, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель

«Мы осуждаем без каких-либо двусмысленностей эту попытку убийства. Это слова, которые мы должны употреблять: попытка убийства», — сказал Боррель во вторник на пленарной сессии Европейского парламента.

Он сообщил, что, по данным германской военной лаборатории, которые также подтвердили лаборатории Франции и Швеции, Навальный был отравлен боевым химическим веществом.

«Теперь есть неоспоримые доказательства, что был использован нейротоксин группы «Новичок», аналогичный тому, который применялся для отравления Юлии и Сергея Скрипалей», — цитирует «Интерфакс» главу европейской дипломатии.

ЕС видит в использовании такого вещества серьезное нарушение международного права и прав человека. Боррель призвал российские власти сотрудничать в расследовании случая Навального, в особенности в рамках ОЗХО.

Minval.az