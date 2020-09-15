Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден должен сдать тест на наркотики. Об этом заявил действующий президент США Дональд Трамп.

При этом он подчеркнул, что готов сам пройти необходимые проверки.

«Я считаю, что он должен сдать тест на наркотики. Он принимает что-то, что дает ему некоторую ясность. Посмотрите на него. Может, это много кофе, может, это 15 чашек кофе», — отметил Трамп.

По словам американского лидера, на дебатах в ходе праймериз Байден неожиданно стал выступать гораздо лучше.

«Что-то было странное, по моему мнению. Я не буду говорить, что, но многие считают, что что-то происходит. И такое делать нельзя», — приводит РИА Новости слова Трампа.

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