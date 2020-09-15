Президент США Дональд Трамп признался в том, что рассматривал возможность устранения сирийского президента Башара Асада в 2018 году, сообщают СМИ.

«Я бы лучше устранил его. У нас все было для этого подготовлено. Джеймс Мэттис не захотел этого делать», — передаёт слова американского президента Al-Masdar.

Впервые информация о том, что Трамп обсуждал возможность устранения сирийского президента после обвинений в том, что власти Сирии применяют химическое оружие против мирного населения, появилась в книге журналиста Боба Вудворда.

Тогда, в 2018 году Трамп отрицал, что подобная тема когда-либо поднималась.

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