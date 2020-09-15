Президент США Дональд Трамп заявил, что вакцина от коронавируса будет одобрена в течение нескольких ближайших недель.

«У нас будет вакцина в течение нескольких недель. Это может случиться через четыре недели, может быть, через восемь», — сказал Трамп в интервью Fox News.

Он отметил, что в США над разработкой вакцины работают «великолепные компании».

«Если бы не я, то у нас бы не было вакцины в течение нескольких лет… Это я ускорил процесс разработки вакцины с Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов», — добавил американский лидер.

Ранее президент США заявил, что не исключает, что вакцина будет готова к президентским выборам, намеченным на 3 ноября.

Minval.az