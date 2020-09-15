«С участием президентов Азербайджана и Ирана пройдет видеоконференция в расширенном составе», сказал посол Ирана в Азербайджане Сейид Аббас Мусави.

«У нас есть большой потенциал для экономического сотрудничества, и я уверен, что мы можем воспользоваться этим потенциалом еще лучше. У нас есть около 30 проектов по экономическому сотрудничеству, 14 проектов мы хотим реализовать в этом году. Эти проекты связаны со сферами транспорта, энергетики, сельского хозяйства и медицины. С реализацией этих проектов экономика двух стран сблизится еще больше. Состоялись обсуждения между двумя странами в связи с торговым соглашением. Вчера также состоялись переговоры с официальными представителями двух стран в области морского транспорта. А на прошлой неделе состоялись обсуждения министров энергетики. Встречи нацелены на подготовку к конференции в расширенном составе с участием президентов двух стран», — приводит слова посла АПА.

Minval.az