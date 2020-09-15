Испанская прокуратура обратилась в Верховный суд с просьбой отклонить все иски, поданные против центрального правительства пиренейского королевства в связи с кризисом, возникшим из-за коронавирусной инфекции нового типа.

По ее мнению, невозможно было спрогнозировать пандемию, а значит нельзя и считать и действия властей неправильными.

Таким образом, прокуратура пытается защитить членов кабинета министров от уголовной ответственности за их действия во время пандемии. В 300-страничном отчете отмечается, что истцы не приводят никаких аргументов, рассмотрев которые, можно было бы привлечь членов правительства к ответственности за их решения и поступки.

В документе также говорится, что административные органы всех уровней, несмотря на политические разногласия, в начале пандемии действовали в соответствии с имевшимися на тот момент сведениями о коронавируса, состоянии науки и технологий. И обвинять их в халатности — абсурдно.

Что касается обвинений в смерти или получении вреда из-за коронавируса, то в прокуратуре заявили, что они расплывчаты. Причины некоторых летальных исходов не были точно установлены, истцы не указали, в каких условиях произошло заражение, имелись ли у людей средства индивидуальной защиты и т.д. В связи с этим, по мнению представителей прокуратуры, рассматривать иски к центральному правительству недопустимо.

Также отмечается, что власти автономий несут ответственность за ситуацию в сфере здравоохранения в своих регионах. И в период, когда в стране был введен карантин, ее с них никто не снимал.

Ряд обвинений касается несоответствия стандартам качества поставлявшихся санитарно-технических материалов, что, как утверждается, привело к распространению коронавируса. По мнению прокуратуры, виновны в этом компании, которые их поставляли, а не правительство, которое за них платило.

В исках также говорится, что власти искажали данные о количестве умерших из-за коронавируса. В связи с этим в прокуратуре напомнили, что число зараженных и скончавшихся росло не только из-за распространения COVID-19, но и использования все более точных методов обнаружения вируса. «Нет никаких сведений, подтверждающих, что правительство Испании умышленно скрыло или фальсифицировало данные», — подчеркивается в отчете.

Как напоминает El Mundo, все эти обвинения содержатся в более чем 50 исках и жалобах, поданных в Верховный суд различными гражданами, партиями и организациями против центрального правительства Испании.

Minval.az