Китай впервые успешно запустил в космос ракету-носитель с морского старта в Желтом море. Об этом сообщает Синьхуа.

Указано, чтобы были выведены на заданную орбиту сразу девять спутников.

«Эти спутники, относящиеся к спутниковой группировке Цзилинь-1 Гаофэнь 03-1 (Jilin-1 Gaofen 03-1), были запущены в 09:23 по пекинскому времени с помощью ракеты-носителя Чанчжэн-11 – первой в Китае ракеты-носителя морского базирования», – говорится в сообщении.

Речь идет о трех оптических спутниках с функцией видеосъемки (в числе которых аппараты Центрального телевидения Китая и китайского интернет-сервиса видеохостинга Bilibili) и шести спутниках для гиперспектральной съемки земной поверхности.

Как отмечает агентство, аппараты будут использоваться для получения фото и видеоизображений земной поверхности в высоком разрешении, которые будут применяться для оценки состояния национальных земельных ресурсов, городского планирования, при ликвидации последствий стихийных бедствий и в других сферах.

Запуск стал 346-м по счету успешным стартом для ракет-носителей серии Чанчжэн.



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