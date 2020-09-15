Генсек ООН Антониу Гутерреш напомнил Москве и Вашингтону, что продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) в интересах всего мира, а не только двух государств.

Действие договора истекает в феврале 2021 года, он может быть продлен не более чем на 5 лет.

«Продление СНВ-3 — это вопрос, который следует решить сторонам договора. Но я призываю как Соединенные Штаты, так и Российскую Федерацию помнить, что оно выгодно не только для их безопасности, но и для безопасности всех стран, для глобальной стабильности, ведь последствия применения ядерного оружия были бы глобальными», — сказал Гутерреш в интервью РИА Новости.

Он призвал РФ и США продлить действие СНВ-3 на 5 лет.

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