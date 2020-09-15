Число подтвержденных заражений COVID-19 в мире достигло 29 млн 190 тыс. 588, увеличившись за сутки на 194 тыс. 181, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

Число жертв от связанных с вирусом заболеваний в мире составило 927 тыс. 245 человек против 923 тыс. 883 сутками ранее, излечились 19,7 млн человек, сообщает университет.

Более 4 млн человек с начала пандемии заразились в США, Индии и Бразилии.

В Соединенных Штатах на 08:00 вторника суммарно выявлено 6 млн 553 тыс. 399 заражений COVID-19, скончались 194 тыс. 489 человек, выздоровели более 2,47 млн человек.

В Индии на утро вторника зафиксировано 4 млн 930 тыс. 236 заразившихся, скончались 80 тыс. 776 человек, поправились более 3,78 млн.

В Бразилии число заболевших выросло до 4 млн 345 тыс. 610 при 132 тыс. 006 летальных исходах и 3,77 млн излечившихся.

По информации портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн жителей планеты достиг 119,7. В США на 1 млн населения скончались 600 человек, Бразилии — 621, Индии — 58.

Minval.az